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الاستخبارات تعتقل مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد
أمن
2021-11-17 | 14:45
762 مشاهدة
اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد.
وقالت وكالة الاستخبارات في بيان مقتضب، إنه "تم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب ضمن قاطع الكرادة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
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