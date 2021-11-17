الاستخبارات تعتقل مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد

اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، مطلوباً بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان مقتضب، إنه "تم القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب ضمن قاطع الكرادة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.