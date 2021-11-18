انطلاق حملة امنية لملاحقة المتلاعبين بأسعار مادة الطحين في ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانطلاق حملة امنية لملاحقة واعتقال المتلاعبين بأسعار مادة الطحين في محافظة ميسان.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية أطلقت حملة امنية لملاحقة واعتقال المتلاعبين بأسعار مادة الطحين في محافظة ميسان".