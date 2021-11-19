الأمن يخترق "ولاية العراق" ويطيح بداعشيين منها في كركوك

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مديرية الأمن والانضباط التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، تمكنت اليوم، من القاء القبض على عنصرين بتنظيم داعش الارهابي يعملان ضمن ما يسمى بـولاية العراق في قاطع كركوك".وأشار البيان إلى، أن "ذلك تم خلال عملية امنية نوعية بالتعاون مع القوات الامنية في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي".وأوضح الحشد، إن "الإرهابيين كانا يعملان في داخل تنظيم داعش الارهابي بصفة (عسكري) وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما".