كتائب حزب الله تقرر حل إحد تشكيلاتها وتوجه رسالة للطرف المبادر

وقال العسكري في تدوينة له عبر تويتر، "أبلغنا من قيادة حزب الله المنصورة، واستجابة لما نشر من إحدى الجهات الصديقة بخوص مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر حل تشكيل سرايا الدفاع الشعبي في كتائب حزب الله وايقاف جميع انشطتها واغلاق مقراتها".وأشار إلى "الحاقهم (سرايا الدفاع الشعبي) مع عدتهم وعديدهم بقيادة الحشد الشعبي، على ان تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم باقرانهم وتأمين مستحقاتهم".وأضاف العسكري: "نأمل من الأخوة في الطرف المبادر تحويل الويتهم الثلاثة بإمرة قيادة الحشد الشعبي، وإجراء تفاهمات مع قيادة الـ"بيش مركه" لإتمام حلها والحاقها بالاجهزة الأمنية العراقية، لنشرع في مرحلة جديدة من نشر الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل تشكيل (لواء اليوم الموعود).وكان الصدر قد أكد، أمس الخميس، على ضرورة تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، فيما بين ان الخسارة في الانتخابات يجب ان لا تؤدي الى تدمير العملية السياسية.وأدناه نص تغريدة العسكري: