صولة جديدة لمكافحة المخدرات تسفر عن ضبط الاف الحبوب في هذه المحافظة - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات بابل، القت القبض على ( 6 ) متهمين وبحوزتهم 3 كيلوا من مادة الكريستال المخدرة و( 6000) حبة مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واسلحة نارية".وأضاف، إنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".