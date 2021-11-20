صولة جديدة لمكافحة المخدرات تسفر عن ضبط الاف الحبوب في هذه المحافظة - عاجل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على ستة متهمين بحوزتهم 3 كغم من مادة الكريستال وستة الاف حبة مخدرة في محافظة بابل.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة قسم مكافحة مخدرات بابل، القت القبض على ( 6 ) متهمين وبحوزتهم 3 كيلوا من مادة الكريستال المخدرة و( 6000) حبة مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي واسلحة نارية".
وأضاف، إنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".