بالإنفوجرافيك.. حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة واجباتها وتوابعها في وزارة الداخلية باشراف ومتابعة الفريق عماد محمد محمود للفترة من 2021/11/12 ولغاية 2021/11/19.
وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجباتها وتوابعها في وزارة الداخلية باشراف للفترة من 2021/11/12 ولغاية 2021/11/19 كالاتي:
-حالات انسانية 17
-فض المشاجرات 1198
-ضبط عجلات مطلوبة 67
-تبرع بالدم 21
-انقاذ الغرقى 3
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 228
-القبض على متسولين 704
-القبض على سراق 7
-القبض على مخمورين 677
-القبض على حالات العنف الاسري 89
- احالة متهمين الى المحاكم 298
- ضبط حزام ناسف 6
-كشف مسرح الجريمة 193
-تنفيذ اوامر القبض 1562
-القبض على ارهابي 26
- ابطال مفعول عبوة ناسفة 18
- طبع لوحات السيارات 13395
- اصدار اجازات السوق 9372
- اصدار سنوية السيارات 16553
-القبض على مطلقي العيارات النارية 12
-الدكات العشائرية 6