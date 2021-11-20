بالإنفوجرافيك.. حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجباتها وتوابعها في وزارة الداخلية باشراف للفترة من 2021/11/12 ولغاية 2021/11/19 كالاتي:-حالات انسانية 17-فض المشاجرات 1198-ضبط عجلات مطلوبة 67-تبرع بالدم 21-انقاذ الغرقى 3-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 228-القبض على متسولين 704-القبض على سراق 7-القبض على مخمورين 677-القبض على حالات العنف الاسري 89- احالة متهمين الى المحاكم 298- ضبط حزام ناسف 6-كشف مسرح الجريمة 193-تنفيذ اوامر القبض 1562-القبض على ارهابي 26- ابطال مفعول عبوة ناسفة 18- طبع لوحات السيارات 13395- اصدار اجازات السوق 9372- اصدار سنوية السيارات 16553-القبض على مطلقي العيارات النارية 12-الدكات العشائرية 6