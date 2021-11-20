ضبط طائرة مسيرة في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال (72) ساعة الماضية، تمكنت من إلقاء القبض على (44) من المُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (36) حبة مخدرة، و(48) غراماً من مادة الكريستال، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون)، فضلاً عن إلقاء القبض على (20) متهماً من مخالفي شروط الإقامة".وفي السياق، أوضح البيان، إن "المفارز أعلاه تمكنت من مصادرة (29) مسدساً، و(12) بندقية مختلفة الأنواع، و(1200) اطلاقة عتاد مختلفة".وأكد، إنه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".