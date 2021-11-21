كمين استخباري محكم يطيح بإرهابي ومجموعة متهمين في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من لواء المشاة (44)، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق بغداد"وأضاف البيان، إن "قوة من اللواء ذاته، تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة محل للهواتف النقالة في منطقة الأعظمية بعد مطاردته، مبينا انه جرى تعميم أوصافه على السيطرات، وتم القبض عليه وبحوزته جهاز (لابتوب)، وأجهزة هواتف نقالة مسروق".إلى ذلك، أفاد البيان بأن "قوة من لواء المشاة (42) في الفرقة ذاتها وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على متهم بترويج المخدرات يستقل دراجة (تك تك)، وضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة الكريستال المخدرة، مع أجهزة تعاطي المخدرات، في جانب الرصافة، فضلاً عن إلقاء القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأكد، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".