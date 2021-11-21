مقتل مفوض في الشرطة بهجوم مسلح في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل مفوض في الشرطة بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحاً فتح مساء اليوم نيران سلاحه باتجاه مفوض في الشرطة ضمن منطقة الزعفرانية". وأضاف المصدر أن "المفوض قتل في الحال".