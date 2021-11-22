حملة أمنية واسعة في بغداد.. هذه نتائجها

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الرصافة، متمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة وباشراف اللواء الركن قائد الفرقة، تواصل تنفيذها لعمليات بحث وتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، من أجل حفظ الأمن والاستقرار ضمن مناطق بغداد وفي هذا السياق، تمكنت مفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة وخلال تواجدها في سيطرة الشعب من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب احدهما مطلوب الى مديرية شرطة ديالى والأخر الى محكمة التحقيق المركزية في الكرخ".إلى ذلك، أفاد البيان بأن "قوة من لواء المشاة (42) في الفرقة ذاتها، نفذ واجب بحث وتفتيش ونصب سيطرات مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد تمكنت خلاله من إلقاء القبض على (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزة البعض منهم كمية من مادة الكرستال وأجهزة تعاطيها".وتابع البيان، إن "العملية أسفرت أيضا عن "ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة الى العثور على عجلة مسروقة متروكة في احدى الساحات ضمن مدينة الصدر عثر بداخلها على مسدس وأجهزة موبايل وهويات تعريفية مع مبلغ من المال، لافتا إلى إنه تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".