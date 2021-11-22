الداخلية تخاطب المالية بشأن منتسبيها

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لما ورد بقانون الموازنة الاتحادية المادة ( 12 / ثانياً /هـ)، فاتح الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وزارة المالية بموجب كتاب مديرية ادارة الموارد البشرية ذي العدد 14 / ع / 134258 في 2021/11/22، والمتضمن مطالبة الوزارة أعلاه بإجراء الحذف والاستحداث للمشمولين بالتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من حملة شهادة البكالوريوس صعوداً والبالغ عددهم ( 17875) منتسب".وأضافت، "ليتسنى لوزارتنا اكمال الإجراءات الخاصة بأصدار الامر الإداري".