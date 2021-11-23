انطلاق عملية أمنية كبرى في ديالى.. تعرف على محاورها - عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية انطلقت بخمسة محاور اساسية وهي، اللواء الاول والرابع و20 و 23 و24 و 110 بالاشتراك مع صنوف وتشكيلات القيادة وقيادة عمليات الحشد".وأوضح البيان، إن "هدف العمليات تدمير اوكار داعش ومحاصرة فلوله، مبينا ان العملية تجري بتنسيق عال وإشراف العمليات المشتركة".وتابع، إن "القطعات المكلفة بالواجب تواصل عملياتها مسندة بطيران الجيش وطيران القوة الجوية".