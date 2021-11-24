حملة واسعة ضد المتاجرين بالمخدرات في البصرة: هذه نتائجها

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود وكر يتواجد فية مجموعة من متاجري ومتعاطي المواد المخدرة وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية و مداهمة الوكر المذكور".وأضاف البيان، إن "الوكر عبارة عن دار سكني في احدى مناطق محافظة البصرة والقاء القبض على ستة متهمين وبالجرم المشهود وبحوزتهم (٤٢٥ غرام ) من مادة الكرستال المخدرة و (١٠٠٠) حبة مخدرة وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات وبندقية كلاشنكوف مع عتادها".وتابع، إنه "بعملية استباقية اخرى تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة و الاسلحة غير المرخصة بعد مداهمة محل سكناه في المحافظة ذاتها وضبط بحوزته مادة بيضاء مخدرة (كرستال) تقدر (٩٩ ) غرام و بندقيتين كلاشنكوف و (٣)مسدسات و رماناتين يدوية هجومية غير منفلقة وحبوب مخدرة عدد( ٩٠٤٠ الاف حبة )والات حادة (سكين)عدد اثنان و ادوات تعاطي متنوعة وميزان صغير".وأكد البيان، إنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي واحالتها مع المتهمين الى الجهات المختصة".