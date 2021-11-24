عمليات بغداد "تصطاد" 25 مطلوبا وتضبط أسلحة غير مرخصة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اعتقال (25) مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة للسرقة يحملون جنسيات اجنبية، مع ضبط أسلحة غير مرخصة.وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون والمحافظة على الامن المجتمعي تواصل قطعاتنا الأمنية انتشارها وتنفيذها لعمليات استباقية وواجبات بحث وتفتيش وملاحقة الخارجين على القانون، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة ووفق جهد استخباري مميز من اعتقال (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بتعاطي وترويج للمواد المخدرة مع ضبط أسلحة غير مرخصة ضمن مناطق شرقي بغداد".وأضافت، ان "قواتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال خمسة متهمين بينهم متهمين اثنين بترويج وتعاطي المخدرات واخر بالابتزاز، بالإضافة الى اعتقال أربعة متهمين بالسرقة في منطقة البتاويين من قبل اللواء (15) شرطة اتحادية".وتابعت، "في حين واصلت قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش في مناطق الكرخ تمكنت خلالها من اعتقال ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة يحملون جنسيات اجنبية يستقلون عجلة نوع سايبا بعد قيامهم بسرقة أحد محلات بيع المواد الانشائية في منطقة حي الاعلام ضبط بحوزتهم مبالغ عراقية وعربية واجنبية".واشارت القيادة الى انه، "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".