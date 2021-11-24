نداء هام يقود مكافحة المتفجرات إلى عشرات المخلفات الحربية في هذه المحافظة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام في قضائي عنه وحديثة، وعلى الفور تم تشكيل فرق مختصة والتوجه الى محل الحادث".وأوضح البيان، إنه "بعد اجراء الكشف تبين وجود عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكانات عدد (15) و (35) مخلف حربي متنوع تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية، مبينا ان جميع ما ذكر هو من مخلفات المجاميع الأرهابية".