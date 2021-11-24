إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 "دواعش" غربي العراق

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة ، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من احباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، والقى القبض على ( ٥ ) من عصابات داعـش الإرهابيـة وعثُر على كدس للسلاح والعتاد".وأوضح البيان، أنه "أفتتح أبطال الجهاز عملياتهم في مُحافظة الأنبار من خلال نصب كمين مُحكم تم العمل عليه مُنذ مُدة، إستطاع خلاله أبطالنا من إلقاء القبض على (٣) إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات داعـش حيثُ كان يُخطط هؤلاء لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي".وباشرت قوات الجهاز بعد ذلك، وفق البيان، بعمليتين نوعيتين "الأولى في مُحافظة بغداد - قضاء التاجي والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش وبدلالته تم العثور على كدس للأعتدة والأسلحة يضم هاون عيار ٨١ ملم، والثانية في مُحافظة كركوك والتي أُطيح بها بعُنصر إرهابي".