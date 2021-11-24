الإعلام الأمني تعلن تدمير أوكار للإرهابيين في "جبال بيرا"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن تدمير أوكار للإرهابيين في "جبال بيرا" بين إقليم كردستان ومحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة خرجت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الى مكان الضربات التي نفذتها القوة الجوية بواسطة طائرات (F16) العراقية وكانت نتائج هذه الضربات تدمير أوكار الإرهابيين في جبال بيرا الفاصلة بين إقليم كردستان العراق ومحافظة صلاح الدين ومنطقة العظيم".

وأضافت أن "هذه الأوكار تعد من الأوكار المهمة التي كان يستخدمها عناصر داعش وهي مكان لنقل الإرهابيين القادمين من صلاح الدين وكركوك، ومركز للقيادة من ناحية بنائها وتحصينها، وهي عبارة عن مغارة في جبل"، مشيرة الى "تدميرها بالكامل على من كان بداخلها من الإرهابيين".