ضبط مخزن للغش الصناعي بداخله حليب أطفال منتهي الصلاحية في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رجال الاستخبارات تمكنوا من ضبط مخزن في منطقة بارك السعدون ببغداد يحتوي كميات كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية والبالغ عددها ٦٣٠ كارتون وكل واحدة بداخلها ٢٤علبة، واكياس مخصصة للطحين تحتوي على حليب الأطفال منتهي الصلاحية عدد ٦٥ كيس وزن الكيس ٥٠كغم".وأضاف البيان، إن "عملية الضبط جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، حيث كان المخزن يستخدم أيضاً في عمليات الغش وتغيير صلاحية المادة وإعادة تعبئتها من جديد".وتابع، "تم التحفظ على هذا المخزن والمضبوطات التي بداخلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".