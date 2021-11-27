تنويه لتفجير مسيطر عليه في بغداد - عاجل

نوهت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، لتفجير مسيطر عليه في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه ضمن العاصمة بغداد لاعتدة مختلفة تم ضبطها في وقت سابق من قبل تشكيلات ووحدات الفرقة ١٧".