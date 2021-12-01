وكالة الاستخبارات تنعى أحد ضباطها

نعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، أحد ضباطها الذي توفي اليوم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول احمد ابو رغيف، في بيان "تزف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الشهيد البطل الرائد منير داخل جبار الذي نال شرف الشهادة هذا اليوم في محافظة ديالى اثناء تأدية الواجب".

بدورهت قالت فرقة الرد السريع في بيان، إنها تنعى "الشهيد البطل الرائد منير داخل جبار ضابط شعبة استخبارات اللواء الثاني، الذي نال شرف الشهادة هذا اليوم بعد اصابته بحروح بليغه إثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية العباره بمحافظة ديالى يوم الجمعة الموافق 26 تشرين الثاني 2021".





