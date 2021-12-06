الإعلام الأمني تعلن تأمين الحماية لقرية لهيبان في كركوك - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة الى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت الى تهديد من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، مبينة إنه تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشر - جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس – بيشمركة".ونفت الخلية وفق البيان، "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية".