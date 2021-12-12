اندلاع حريق داخل مستشفى في الديوانية - عاجل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، أخلت الكوادر الطبية والمراجعين من المواطنين بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق ومنعت امتداد النيران داخل المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وأشار البيان إلى إنه "وعلى اثر ذلك استدعى الدفاع المدني خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".