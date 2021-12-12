الإعلام الأمني: فتح تحقيق في اعتداء طال القوات الأمنية بسنجار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق نار وقناني المولوتوف على عجلة نوع همر، مما ادى الى إصابة احد منتسبي الفرقة العشرين بالجيش العراقي خلال تأمين الحماية لمتظاهرين ينددون بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية في منطقة سنونو بقضاء سنجار".وأشار إلى "تمكن القوات الأمنية من تفريق التظاهرة بصورة سلمية وشرعت بجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب بحادث إطلاق النار".