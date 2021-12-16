إحباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في الديوانية - عاجل

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة الديوانية اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع في قاطع الحمزة".وأشار بيان الخلية إلى إنه "تم تفجير العبوة موقعيا من قبل خبير المتفجرات".