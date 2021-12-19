العثور على منصات اطلاق صواريخ في شارع فلسطين (صور)

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالعثور على منصات اطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على منصات اطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد".

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