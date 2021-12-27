هجوم يستهدف قاعدة للجيش التركي في نينوى

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض قاعدة للجيش التركي في محافظة نينوى لهجوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة للجيش التركي في محافظة نينوى تعرضت مساء اليوم لهجوم صاروخي". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.