الكمارك توجه بفتح مكاتب محاذية لكردستان للحد من التهريب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي عقد اجتماعًا ضم مدراء المناطق الكمركية، و تضمن الاجتماع التاكيد على متابعة اعمال دوائر الهيئة كافة واداء موظفيها بشكل يرتقي الى اهمية الكمارك من خلال تعظيم الايرادات اضافة الى متابعة الاجراءات القانونية الخاصة بالأموال المتروكة و المكدسة و ألية بيعها بما تساهم هذه الاموال في رفد الايرادات الكمركية ".وتابع، "كما تم توجيه مدراء المناطق المباشرة بفتح مكاتب كمركية محاذية لاقليم كردستان العراق للحد من التهريب و استيفاء فروقات الرسم".واكد مدير عام الكمارك ان "يكون مدير المنطقة الكمركية المسؤول المباشر على الدوائر المرتبطة به و موظفيها من خلال تقييم العمل بشكل كبير وفعال للوقوف على النشاطات والاخفاقات و سبل معالجتها ".