جرحى وقتلى بانفجار لغم في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 10 أشخاص جراء انفجار لغم في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة أشخاص قتلوا، وأصيب خمسة آخرين؛ جراء انفجار ألغام من المخلفات الحربية، في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة".

