الاطاحة بمسوؤلي الحوالات المالية لداعش في كركوك

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بإرهابيين اثنين في كركوك مكلفان بادارة الحوالات المالية لداعش الارهابي القادمة من داخل وخارج العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل المديرية، تم ألقاء القبض على إرهابيين اثنين من عصابات داعش جنوبي محافظة كركوك من المسؤولين والمكلفين بأدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والمتأتية من الحوالات المالية القادمة من داخل وخارج العراق".

واضاف البيان انهم من العناصر الناشطة في دعوة الشباب للانتماء الى عصابات داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولديهم محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من ابرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".