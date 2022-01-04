تفجير مسيطر عليه في البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، عن تفجير مسيطر عليه في المحافظة.



وقالت عمليات البصرة في بيان مقتضب، إن "مخلفات حربية تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن الشلامجة".

وأضافت أن التفجير "تم دون اي حادث يذكر".