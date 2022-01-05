بعمليات منفصلة في 3 محافظات.. الاطاحة بثمانية ارهابيين من داعش - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والارهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات (بغداد و كركوك وديالى) تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الاطاحة بثمانية مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية اربعة منهم في محافظة بغداد لعملهم بمايسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد ، فيما تم القبض على ثلاثة في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة مايسمى امني قاطع الكرمة ، والارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات".وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".