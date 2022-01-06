القبض على 5 متهمين بحيازة "المخدرات" وضبط اكثر من 5550 حبة في ديالى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية أمنية نوعية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات (ديالى) من القبض على (5) متهمين ضبط بحوزتهم (5,556) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية، و(465) قنينة شراب مختلفة الأنواع من الأدوية غير المرخصة والمؤثرات العقلية، و(133) انبولة طبية مختلفة الأنواع مع سلاح ناري وعتاد".واضاف البيان، انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".