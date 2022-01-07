حملة امنية واسعة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة في بغداد

نفذت قوة امنية، اليوم الجمعة، حملة امنية واسعة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان " قوة امنية نفذت حملة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة ضمن مناطق العامرية والشعب والحسينية بالعاصمة بغداد".