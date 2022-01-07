فتح تحقيق رسمي بحادثة استهداف البيشمركة بـ"الكاتيوشا" من كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق ( ٧ ) صواريخ نوع كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري في قضـاء الـدبس بمحافظة كركوك، باتجـاه قطعـات البيشمركة في التلال المقابلة لمدينة التون كوبري ضـمن قاطع مسـؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٣١ بالفرقة الثامنة، حيث سقطت في أماكن متفرقة دون خسائر".وأضافت، أنه "تم العثـور علـى ( 8 ) قواعـد في مكـان إطـلاق الصواريخ".