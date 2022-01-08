بداخله سيفور وعبوات معدة للتفجير.. العثور على وكر للإرهابيين في ديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على وكر للإرهابيين بداخله اسلحة واعتدة في محافظة ديالى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة القوات البرية ومن خلال فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات ديالى تستمر بعمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعلى ضوء معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، نفذت قوة من اللواء الثالث والخمسون ضمن الفرقة الاولى، عملية أمنية ضمن منطقة زور شيخ بابا".