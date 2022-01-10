القبض على منتحل صفة ضابط أمني في بغداد - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مواطنة استنجدت بمفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ عن قيام شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في أحد الأجهزة الأمنية في الدولة بالاحتيال عليها وسرقة عجلتها نوع ( كيا ريو ) في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".وأشار البيان إلى إنه "بعد التحري وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم ، ونصب كمين محكم والقبض عليه في منطقة الكرادة وضبط بحوزته مجموعة من "سيم كارت" كان يستخدمها في عملية النصب والاحتيال، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة العجلة وبيعها بمستمسكات مزورة".وتابع، "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".