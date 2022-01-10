الاستخبارات العسكرية تطيح باحد عناصر داعش الارهابي في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقةمن مصادر لواء المشاة21 الفرقة 15 ومقاطعتها مع الوكالات الأمنية حول وجود أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قرية شيقرة السفلى التابعة الى قضاء الحضر تم على الفور تم تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب/المحلبية".واضافت انه "تم مداهمة موقع تواجد الإرهابي مضمون البحث وإلقاء القبض عليه"، موضحة ان "المتهم صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة(4) إرهاب".واشارت المديرية الى انه "تم تسليم المتهم الى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب/المحلبية وفق الاجراءات الإصولية".