قتل عائلته.. القبض على مرتكب جريمة مروعة في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".وفي وقت سابق من اليوم، أفد مصدر أمني، بأن شابا من محافظة النجف اقدم على قتل عائلته ضمن منطقة حي الفرات.وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شابا اقدم على قتل عائلته المكونة من خمسة اشخاص ضمن منطقة حي الفرات في محافظة النجف".واضاف انه "حسب المعلومات الاولية تبين ان الشخص اقدم على هذا الفعل بسبب تعاطيه للمخدرات".