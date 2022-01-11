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قتل عائلته.. القبض على مرتكب جريمة مروعة في النجف

أمن

2022-01-11 | 04:34
قتل عائلته.. القبض على مرتكب جريمة مروعة في النجف
1,530 مشاهدة

أعلنت مكافحة اجرام النجف ، اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل اقدم على قتل عائلته في حي الفرات بالمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفد مصدر أمني، بأن شابا من محافظة النجف اقدم على قتل عائلته ضمن منطقة حي الفرات.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شابا اقدم على قتل عائلته المكونة من خمسة اشخاص ضمن منطقة حي الفرات في محافظة النجف".

واضاف انه "حسب المعلومات الاولية تبين ان الشخص اقدم على هذا الفعل بسبب تعاطيه للمخدرات".
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