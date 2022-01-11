كمين يطيح بعصابة سرقة في كربلاء - عاجل

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد حصول عدة سرقات لدور سكنية في كربلاء ومن أجل القبض على المطلوبين وجه مدير الشرطة على الفور بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام لمعرفة تفاصيل الحوادث وملاحقة المتورطين بالسرقات".واضاف، ان "فريق العمل شرع بجهوده في جمع المعلومات الكافية وتدقيقها بكل مهنية وإخلاص وقد أثمرت جهود فريق العمل من الضباط والمنتسبين للتوصل الى السراق وبعد نصب كمين محكم لهم تم القبض عليهم وعددهم ثلاثة أشخاص وبعد التعمق معهم بالتحقيق انهاروا واعترفوا صراحةً بقيامهم بسرقة اربعة عشر دار سكنية في مناطق متفرقة من محافظة كربلاء".واشار البيان الى انه "تم ضبط مسدس مع اطلاقات حية ومخازن عتاد وملابس كانوا يستخدمونها اثناء السرقات"، مبينا إنه "تمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".