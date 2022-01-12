في 6 محافظات.. الداخلية تعلن اعتقال 48 متهماً خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال 48 متهماً في 6 محافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

العاصمة بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الخنساء ومفرزة من مكافحة اجرام المدائن تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 406 قتل عمد في منطقة الكمالية شرقي بغداد".

وأضافت، ان "قوة من الفوج الثالث اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد الجديدة، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق المادة 446 سرقة في منطقة الأمين شرق بغداد".

محافظة بابل

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على تسعة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، القت القبض على تسعة متهمين وضبطت بحوزتهم حبوب مخدرة من نوع كبتاجون ومادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع".

صلاح الدين

القت القوات الامنية، القبض على 25 متهما بينهم 2 وفق المادة 4 ارهاب في صلاح الدين.

وذكرت شرطة المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها نفذت حملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من القبض على(٢٥) متهما بمواد قانونية مختلفة، بضمنهم(٢) وفق المادة 4 ارهاب".



الديوانية

القت القوات الأمنية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين وفقا مواد قانونية مختلفة في محافظة الديوانية.

وقالت شرطة المحافظة في بان ورد للسومرية نيوز انه "القبض على 3 متهمين وفقا مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

ديالى

تمكنت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 4 متهمين وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع.

ميسان

تمكنت مفارز شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 3 متهمين بسرقة دراجة نارية اثناء قيامهم بتفصيخها.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن حالة سرقة دراجة نارية في إحدى مناطق مدينة العمارة، باشرت مفارز ودوريات شرطة النجدة بجمع المعلومات والتعرف على هوية (3) متهمين بالسرقة، حيث القت القبض عليهم أثناء محاولة تفصيخ الدراجة المسروقة".