الاتحادية تقبض على ارهابي وتعثر على صواريخ في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 "إرهاب" في قرية (ابو كعوب) التابعة إلى ناحية الرياض بمحافظة كركوك"، موضحة انه "تم تسليمه الى جهة الطلب اصولياً".واضافت ان "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفّذت عملية استباقية لتفتيش منطقة (البرية) ضمن قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على صاروخي قاذفة RBG7 ، عبوة ناسفة"، مشيرة الى انه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".