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توجيه حكومي بتفعيل العمليات الاستباقية لملاحقة عصابات المخدرات

أمن

2022-01-12 | 10:11
توجيه حكومي بتفعيل العمليات الاستباقية لملاحقة عصابات المخدرات
730 مشاهدة

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بتكثيف الجهدين الأمني والاستخباري، وتفعيل العمليات الاستباقية فيما يتعلق بملاحقة عصابات المخدرات، والجريمة المنظمة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ القيادات العسكرية والأمنية في محافظة النجف الأشرف، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة، حيث استمع إلى إيجاز أمني عن مجمل الإجراءات المتعلقة بالمتابعة الأمنية، وسير العمل الأمني في مركز مدينة النجف، وباقي أقضية المحافظة ونواحيها".

ووجّه الكاظمي، "بتكثيف الجهدين الأمني والاستخباري، وتفعيل العمليات الاستباقية فيما يتعلق بملاحقة عصابات المخدرات، والجريمة المنظمة، كما وجه بتهيئة الموازنة القادمة وإعدادها لاستكمال تجهيز المنظومة الأمنية في المحافظة بكل متطلباتها الفنية والمالية".

واطلع القائد العام للقوات المسلحة، على "أهمّ العقبات والصعوبات التي تواجه التشكيلات الأمنية في المحافظة وتعرقل سير العمل اليومي، موجهاً باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهمة القوات الأمنية، وإتمام احتياجاتها".
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