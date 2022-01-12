الداخلية تصدر توجيها لقيادات الشرطة

وذكر بيان لمكتب الغانمي ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم قيادات شرطة المحافظات عبر الدائرة الالكتروني في مركز القيادة بمقر الوزارة، حيث ناقش عدداً من المواضيع والقضايا في مقدمتها مجمل الأوضاع الأمنية في المحافظات والتحديات والمعوقات والعمليات الاستباقية التي تنفذها قوات وزارة الداخلية في مناطق متفرقة من البلاد لتأمين المدن وتعزيز الأمن والاستقرار فيها".كما بحث الغانمي مع قادة الشرطة "الخدمات التي تقدمها الدوائر المختصة في الوزارة، مشدداً على ضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات والتعامل الحسن مع المواطنين".