بينهم امرأة.. القبض على 9 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات في ميسان بالاشتراك مع الفوج التكتيكي واستخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة، تمكنت خلال عمليات امنية، من إلقاء القبض على 9 متهمين بينهم امراة، يقومون بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من مدينة العمارة".واضاف البيان ان "المتهمين ضُبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة، فضلاً عن أدوات تُستخدم في تعاطي المخدرات" .واشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل".