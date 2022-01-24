استهداف تجمع لداعش بضربات جوية عراقية شرقي مكحول (فيديو)

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وثائراً لشهدائنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من اربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعاً".وتابع رسول: "وكما وعدت اجهزتنا الأمنية فإن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها".واشار الى أن" قواتنا الأمنية البطلة تعاهد أبناء الشعب العراقي بالاستمرار في دك اوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم أنفسهم العبث بأمن واستقرار البلاد وان الأهداف المتبقية لن تجد ملاذاً آمناً وأن كل دماء الشهداء التي سالت سيدفع عناصر عصابات داعش ثمنها باهظا" .