استشهاد واصابة 3 اشخاص نتيجة انفجار مخلف حربي في بابل – عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، انفجار مخلف حربي في ناحية جبلة شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مخلفا حربيا انفجر في ناحية جبلة في بابل، اسفر عن استشهاد طفلين واصابة والدهم".