إنطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي شرعت بعملية امنية في صلاح الدين".وأضاف البيان أن "العملية جاءت في ساعة متأخرة من الليل لتأمين عدة مناطق في محافظة صلاح الدين".وأشار الى أن "العملية تضمنت تفتيش عدة اهداف مرسومة ورصد تحركات الارهابيين التي تحاول بين الحين والأخر التسلل لاستهداف امن المواطنين والقطعات الامنية".