الخلية تعلن قتل 6 إرهابيين بضربة جوية في نينوى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعاً".وأكدت، أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم ، وسنوافيكم بتفاصيل اكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".وكان مصدر أمني، قد أفاد لـ السومرية نيوز، قبل قليل، بقصف أهداف لعناصر داعش في الموصل.