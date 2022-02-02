مقتل خمسة ارهابيين من داعش بضربة جوية في نينوى (فيديو)

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عمليات نوعية لتشكيلات الاجهزة الامنية يقابلها هزائم مستمرة لعصابات داعش الإرهابية على يد قواتنا الأمنية البطلة من بينها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، حيث عملت خلية الصقور التابعة للوكالة على متابعة مجموعة ارهابية داخل احد الكهوف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى، وبتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية، فجر اليوم، ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها هذا الكهف بصورة دقيقة ، اسفرت عن قتل خمسة ارهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".وتابعت، "بوركت سواعد الابطال من رجال القوه الجوية وعاشت اجهزتنا الأمنية بجميع تشكيلاتها وهي تتابع حركة المجرمين للقضاء عليهم بشكل مستمر ولا يكون لهم امان في ارض العراق".