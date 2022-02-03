الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"

كشف مصدر أمني، الخميس، عن مشاركة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في عملية قتل "زعيم داعش".



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شاركت في العملية التي نفذها التحالف الدولي في سوريا ونتج عنها مقتل زعيم تنظيم داعش".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش بعملية في سوريا.

فيما ذكر بيان للبيت الأبيض: "في الليلة الماضية، نجحت القوات العسكرية الأميركية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

يذكر أن "داعش" أعلن تسمية عبد الله قرداش تحت الاسم الحركي "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" على رأس التنظيم في غضون أسبوع تقريباً من مقتل أبو بكر البغدادي عام 2019.